Mauro Mendes (União) - Reprodução

Mauro Mendes (União)Reprodução

Publicado 02/10/2022 20:50 | Atualizado 02/10/2022 20:58

Mato Grosso - Com 88,71% das urnas apuradas, o candidato Mauro Mendes (União) venceu a disputa ao governo de Mato Grosso, com 68,51% dos votos. Marcia Pinheiro (PV) ficou em segundo lugar, e está com 16,45% dos votos válidos.

Mauro Mendes é o atual governador do estado, tem 58 anos, é empresário e engenheiro. Presidiu a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e o sistema Sesi/Senai entre os anos de 2007 e 2010. Mauro Mendes também foi prefeito de Cuiabá.

Concorre com a coligação PSDB/Cidadania, União Brasil, Republicanos, PL, MDB, PODE, PSB e PROS. O ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, 63 anos, e atual vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, completa a chapa.