Candidato Ronaldo Caiado (União)Reprodução: Agência Brasil

Publicado 02/10/2022 21:06

Goiás - Ronaldo Caiado (União Brasil) está matematicamente reeleito governador do estado de Goiás, neste domingo, 2, com 94,77% das urnas apuradas, ele tem 1.713.330 votos, 51,53%, confirmando tendência das últimas pesquisas de intenção de votos.

O atual mandatário terá mais quatro anos à frente do Estado, após superar Gustavo Mendanha (Patriota), que tem 839.872 votos, 25,41%. É a segunda eleição seguida que Caiado vence no primeiro turno. Se em 2018 o governador goiano apoiou publicamente o então candidato Jair Bolsonaro, neste ano Caiado afastou-se do presidente da República.

As diferenças entre os dois se acentuaram em 2020, no início da pandemia de Covid-19, quando o governador reeleito em Goiás chegou a dizer que "A ignorância não é uma virtude" a Bolsonaro. O principal adversário de Caiado em 2022, Gustavo Mendanha, inclusive, tentou associar sua imagem à do presidente nesta campanha, sem sucesso.

Além de Mendanha, Caiado superou no primeiro turno Major Vitor Hugo (PL), ex-ministro de Bolsonaro, que teve 14,89% dos votos; Wolmir Amado (PT), que teve 6,95%; Professora Helga Martins (PCB), Cintia Dias (PSOL), Professor Pantaleão (UP) e Vinicius Paixão (PCO) não chegaram a 1%. O governador reeleito de Goiás tem 72 anos, é medico, produtor rural e nasceu em Anápolis (GO).

Candidato à presidência em 1989 e deputado federal pelo estado por cinco mandatos, Caiado foi ainda senador de 2014 a 2018. De família tradicional na política regional, o goiano tem como vice Daniel Vilela (MDB).

Ao Tribunal Superior Eleitoral, Caiado declarou patrimônio de R$ 24.874.436,19, valor três vezes maior que o declarado na última eleição, em 2018. Seu vice, que preside o MDB em Goiás, declarou ter R$ 4.696.100,50.