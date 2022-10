Ex-presidente da República, Michel Temer (MDB) deve anunciar apoio a Bolsonaro no segundo turno - Reprodução

Publicado 05/10/2022 13:50

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) deve anunciar apoio ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 7, quando retorna de uma viagem à Europa. A informação é do colunista Alberto Bombig, do portal UOL.

Apesar do apoio de Simone Tebet, outra importante emedebista, a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que deve ser formalizado ainda nesta quarta-feira, Temer se mostrou contrário ao apoio do partido ao petista. No primeiro turno, uma ala do partido, capitaneada por Renan Calheiros, já defendia que Tebet abrisse mão de sua candidatura para apoiar Lula.

A posição de Michel Temer foi determinante para que o MDB emitisse uma nota liberando seus filiados a declararem apoio no segundo turno aos candidatos ao Planalto.