Tarcísio ao lado de lideranças do MDBDivulgação / MDB

Publicado 05/10/2022 19:55

Na noite da última terça-feira (4), prefeitos do MDB no estado de São Paulo bateram o martelo e decidiram apoiar o candidato ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ex-ministro da Infraestrutura disputará o segundo turno contra o ex-prefeito Fernando Haddad (PT).



O grupo liderado pelo prefeito Gustavo Reis conta com 58 chefes de executivos municipais de São Paulo. Isso representa quase 10% do total do estado. Com a definição, Freitas terá o apoio de Ricardo Nunes (MDB), atual governante da capital paulista.

O martelo foi batido durante uma reunião online entre todos os prefeitos do MDB. Gustavo, que é responsável pelo executivo de Jaguariúna, ficou com a responsabilidade de comanda o encontro. Ele também é coordenador das campanhas do partido no estado.