Publicado 05/10/2022 21:13

Brasil - É enganoso post segundo o qual houve quebra de urna após uma mesária que trabalhou na eleição brasileira em Londres, na Inglaterra, ter tentado “incitar fraude falando que as pessoas eram obrigadas a votar no Bolsonaro”. De acordo com o Itamaraty, a mesária foi desligada por ter respondido a um eleitor o número de urna de um dos candidatos – e não obrigado as pessoas a votar em Jair Bolsonaro (PL), como afirma a publicação. Além disso, ainda segundo o Itamaraty, a eleição ocorreu dentro de "absoluta normalidade". Uma delegada fiscal do PT também confirmou ao Comprova que não houve nenhum episódio de violência.*

Os eleitores brasileiros que votam em Londres tiveram de comparecer ao West London College , edifício de uma faculdade britânica, para registrar o voto no primeiro turno da eleição deste ano. A votação ocorreu entre 8h e 17h, no horário local. Dados do TSE mostram que a cidade tem 34 mil eleitores brasileiros aptos a votar.O tuíte enganoso aqui verificado relata uma grande confusão envolvendo uma mesária bolsonarista que estaria revoltada com a alta adesão de apoiadores de Lula na cidade e teria incitado fraude ao dizer a eleitores que eles eram obrigados a votar em Bolsonaro.No entanto, em nota enviada ao Comprova, o Itamaraty disse que uma mesária respondeu a uma pergunta de eleitor sobre número de um candidato (o órgão não citou qual), quando deveria tê-lo conduzido à lista afixada na entrada das seções. Ainda segundo o Itamaraty, como a conduta pode ser interpretada por outros eleitores e fiscais como tentativa de induzir voto, ela foi desligada dos trabalhos.O texto também informa que todos os agentes eleitorais convocados no exterior realizam treinamento on-line disponibilizado pela Justiça Eleitoral, conforme as funções designadas no dia do pleito. De acordo com a pasta, o Consulado-Geral em Londres realizou, no dia 27 de setembro, reunião de coordenação com a presença dos presidentes e mesários das 44 seções eleitorais na jurisdição daquele posto. “De modo geral, a votação em Londres transcorreu bem, com absoluta normalidade, não tendo sido relatados grandes contratempos”, informou.Em entrevista ao Comprova, a delegada representante do PT na eleição em Londres, Elda Cardoso, informou que uma eleitora petista da seção ouviu a mesária dizendo o número 22 para o eleitor. Essa eleitora, que tinha o telefone de Elda, denunciou o caso para ela, que decidiu acompanhar o ocorrido. Elda explicou que o juiz eleitoral afastou a mesária dos trabalhos e que não houve quebra de urna ou violência.O Partido dos Trabalhadores afirmou que houve um incidente por volta das 8h da manhã nas eleições em Londres, em que a mesária teria orientado o voto ao candidato Bolsonaro. Entretanto, a situação foi resolvida e a mesária foi retirada antes das 9h, sem confusão. O partido informou que acompanhou a votação com 15 fiscais.Reportagens publicadas pela Folha de S.Paulo e pela BBC Brasil relataram que os brasileiros que votam em Londres enfrentaram longas filas, mas não citam confusões. Na cidade, Lula recebeu 55,18% dos votos válidos. Bolsonaro teve 34,94% . No resultado geral, Lula teve 48,43% e Bolsonaro, 43,2%, o que levou os dois candidatos para o segundo turno.O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre as eleições presidenciais, políticas públicas e a pandemia. O tuíte publicado pelo influenciador digital denunciava uma tentativa de fraude eleitoral, mas não apresentava testemunhas nem informações oficiais sobre o suposto fato ocorrido. Essa omissão trazia dúvidas sobre a veracidade e/ou acuracidade da denúncia, o que poderia causar suspeitas sobre o processo eleitoral em Londres e seu resultado.Dentro do tema eleição, o Projeto Comprova também já mostrou que Alexandre de Moraes não disse que vai mandar prender eleitor que reclamar das urnas e que uma montagem foi feita e publicada no Instagram para espalhar a mentira de que Ciro Gomes havia declarado apoio a Bolsonaro . Também publicamos texto explicativo sobre Padre Kelmon , candidato à Presidência da República pelo PTB.