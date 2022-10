O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, declarou apoio à candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro - José Cruz/Agência Brasil

O governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, declarou apoio à candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro José Cruz/Agência Brasil

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) garantiu nesta quarta-feira, 5, o apoio dos governadores reeleitos no Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e no Paraná, Ratinho Júnior (PSD), no segundo turno da disputa com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Palácio do Planalto. Ao oficializar o apoio a Bolsonaro, Ibaneis minimizou o esperado embarque de Simone Tebet (MDB), terceira candidata mais votada na corrida presidencial, com 4,2% dos votos, na campanha de Lula após a liberação da direção do partido.

"Simone, como candidata representante do MDB, não teve diálogo com os governadores. E, agora, neste momento, ela vai tomar uma decisão, mais uma vez, isolada de seguir essa linha se ela for apoiar o presidente Lula", disse Ibaneis.

Após garantir o apoio de Cláudio Castro (PL-RJ) e Romeu Zema (Novo-MG), reeleitos com expressivas vitórias no primeiro turno nos estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais, Bolsonaro aposta na "fotografia" ao lado de candidatos vencedores que já o apoiavam. Não foi diferente no Paraná, onde Ratinho Júnior recebeu quase 70% dos votos. Assim como o MDB, o PSD, em âmbito nacional, que é presidido por Gilberto Kassab, declarou neutralidade e liberou seus filiados para apoiarem qualquer candidato.



"Eu faço aqui, presidente, em meu nome e em nome da nossa população, que, em sua grande maioria, pela segunda vez - na eleição passada já tinha feito isso -, nesta eleição fez da mesma forma no primeiro turno, deu uma esmagadora votação para o senhor, e a ideia é que a gente possa consolidar isso, numa ampliação da votação no segundo turno, ajudando a dar a vitória ao presidente Bolsonaro", disse Ratinho. "Já lhe garanto também, presidente, que mais de 70% dos prefeitos do Paraná vão estar nesse segundo turno dedicados a ajudar nessa eleição", emendou.