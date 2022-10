Rival histórico de Lula, José Serra declarou apoio a Lula no segundo turno das eleições presidenciais - Marcos Oliveira/Agência Senado

Publicado 05/10/2022 16:07

São Paulo - Adversário de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2002, senador José Serra (PSDB-SP) declarou, nesta terça-feira, 4, apoio ao candidato PT no segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto na disputa com Jair Bolsonaro (PL).

Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas. — José Serra (@joseserra_) October 4, 2022

Derrotado na corrida eleitoral ao Planalto em 2002, quando Lula conquistou o primeiro mandato como presidente, Serra, que foi governador de São Paulo entre 2007 e 2010, não manteve a opção por Fernando Hadad (PT) na disputa pelo cargo e confirmou apoio no segundo turno a Tarcísio de Freitas (Republicanos).



"Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas", publicou Serra na sua conta oficial do Twitter.