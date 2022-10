Confira a agenda de Lula e Bolsonaro - Reprodução/AFP/PR

Publicado 06/10/2022 08:57 | Atualizado 06/10/2022 09:00



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciará sua agenda pela manhã, às 11 horas, com uma caminhada que sai do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na grande São Paulo. Depois, na parte da tarde às 15:30, realizará entrevista coletiva na região centro-sul de São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro receberá pela manhã deputados eleitos pelo PL no Palácio da Alvorada. Depois recebe o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil), que deve anunciar apoio a sua candidatura. À tarde viaja para Belo Horizonte, para se reunir com empresários e com o governador reeleito Romeu Zema (Novo).