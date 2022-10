Eduardo Leite se manterá neutro na corrida presidencial, mas espera herdar os votos do PT no Rio Grande do Sul - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 06/10/2022 11:58 | Atualizado 06/10/2022 11:59

Porto Alegre - Na disputa com Onyx Lorenzoni (PL) pelo governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) declarou neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais. Ex-ministro e candidato de Jair Bolsonaro (PL) no estado, Onyx "herda" os votos do candidato à reeleição. Com o aval de Luiz Inácio Lula da Silva, o PT ensaiou uma aproximação a Leite, mas divergências partidárias inviabilizam a costura de um possível acordo. Dessa forma, Leite reafirmou que não apoia Lula ou Bolsonaro na corrida ao Planalto.

"Não preciso ser medido nesta eleição pela régua estreita da polarização nacional. Tenho serviços prestados, sabem como ajo e como faço política. Meu adversário é uma dúvida, porque, onde atuou, não atuou bem", afirmou o tucano em publicação no Twitter.