Os números na região ficaram próximos da média nacional, que foi de 20,95% - Divulgação/TSE

Publicado 06/10/2022 09:07

Cerca de 14,6 milhões de eleitores do Sudeste não foram às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2022, realizado no último domingo, 2. Esse número equivale a 22% daqueles que são aptos a votar na região.



No Rio de Janeiro, 2,9 milhões de pessoas não compareceram às urnas, o que representa 22,7% do eleitorado. Em Minas Gerais, 3,6 milhões (22,3%). Em São Paulo, 7,5 milhões (21,6%). A taxa no Espírito Santo foi de 20,8%.



Os números do Sudeste ficaram próximos da média nacional, que foi de 20,95%, superior à registrada na eleição de 2018 (20,3%).



Abstenções e o resultado nas urnas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) terminou na frente de Lula em 7 dos 10 estados onde mais pessoas deixaram de ir votar.



Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu em 7 dos 10 com maior presença do eleitorado nas urnas.