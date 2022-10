Vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão - Reprodução

Publicado 08/10/2022 09:52

O vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos) defendeu a ampliação do número de ministros no Supremo Tribunal Federal (STF). A ideia de Mourão foi revelada em entrevista à Globo News, nesta sexta-feira, 7. Atualmente, o STF conta com 11 ministros.

Mourão também apontou o estabelecimento de mandatos para os ministros da corte. "Não é só aumentar o número de cadeiras na Corte. Eu vejo que a gente tem que trabalhar em cima daquilo que são decisões monocráticas, em cima dos mandatos para os mandatários da Suprema Corte —eu acho que não pode ser algo até os 75 anos ou 10 ou 12 anos", afirmou.



Ele acusou ainda o STF de ter "invadido insistentemente aquilo que são atribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e, algumas vezes, rasgando aquilo que é o processo legal".

O senador também insinuou que impeachments de ministros podem ser considerados. "Temos até a questão de crimes de responsabilidade, que são deveres do Senado Federal julgar. Então eu acho que nós temos uma ampla gama de assuntos a serem tratados e que não podemos nos omitir. Temos que discutir isso", afirmou.