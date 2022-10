Ex-presidente do PSDB e Lula se encontraram na noite desta sexta-feira, 7, na casa de FHC - Divulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 08/10/2022 23:10

São Paulo - O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado, 8, que o encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi 'extraordinário'. A declaração foi dada em uma coletiva de imprensa em Campinas, interior de São Paulo. Na ocasião, o petista afirmou que irá dialogar com outros nomes do PSDB.

“Ontem, a reunião com Fernando Henrique Cardoso foi extraordinária. Ele fez uma declaração que falta só publicar pedindo voto para mim”, disse. O ex-presidente do PSDB e Lula se encontraram na noite desta sexta-feira, 7, na casa de FHC , no bairro de Higienópolis, na capital paulista.

Lula disse ainda que irá conversar com quem ainda não vota nele. “Eu vou me encontrar com muita gente que outrora não votava em mim e que agora está querendo votar porque a pessoa vê na candidatura Lula-Alckmin a possibilidade de recuperar a democracia desse país”.

O petista também criticou a postura do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), comentando sobre o uso da máquina pública. “Quando eu era presidente da república e candidato à reeleição, a gente só saía para fazer campanha depois das 18h porque, durante o dia, a gente ia exercer a nossa função principal que é presidir o país”, afirmou.