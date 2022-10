MDB, PSDB, União Brasil, Podemos, PSD, Novo e DC, escolheram não apoiar nem o petista, nem o atual presidente - Reprodução/Redes Sociais

MDB, PSDB, União Brasil, Podemos, PSD, Novo e DC, escolheram não apoiar nem o petista, nem o atual presidenteReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/10/2022 20:15

O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 15 partidos que o apoiam no segundo turno das eleições de 2022. Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem cinco legendas. O país ainda tem sete partidos que declararam neutralidade entre o petista e o atual presidente na disputa do próximo dia 30.

Dos 15 que estão ao lado do ex-presidente, 11 têm representação no Congresso Nacional. São eles: PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Solidariedade, Pros, Avante, PDT e Cidadania. O restante, Agir, PCB, PSTU e PCO não tem parlamentares em Brasília.

As cinco legendas apoiadoras de Bolsonaro são: PL, PP, Republicanos, PTB e PSC. Apesar de menores, eles possuem mais representatividade no Congresso. Somente o PL, PP e Republicanos tiveram 187 deputados federais eleitos no primeiro turno das eleições, ou seja, vão compor mais de um terço da Câmara.

Já o MDB, PSDB, União Brasil, Podemos, PSD, Novo e DC, escolheram não apoiar nem Lula, nem Bolsonaro. No entanto, os partidos deixaram os membros livres para escolha no segundo turno.

O atual presidente da República tem, até o momento, o apoio do ex-candidato à presidência Padre Kelmon (PTB) e de dez governadores reeleitos no país: Ronaldo Caiado (União Brasil - GO), Gledson Camelli (Progressistas-AC), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Júnior (PSD-PR), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Antônio Denarium (Progressistas-RR).

Além dos citados, os candidatos do Amazonas, Wilson Lima, e de Rondônia, Marcus Rocha, ambos do União Brasil, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB-SP), o governador do Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja (PSDB) e o governador eleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), também estão ao lado do presidente.

Lula tem ao lado, Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU) e o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Também deflagraram apoio à chapa Lula-Alckmin os economistas Pedro Malan, Persio Arida, Edmar Bacha e Arminio Fraga, ligados ao Plano Real.