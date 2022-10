Ação diz que Janones acredita na impunidade das falas e critica a 'lamentável postura' - Evaristo Sá/ AFP

Ação diz que Janones acredita na impunidade das falas e critica a 'lamentável postura'Evaristo Sá/ AFP

Publicado 08/10/2022 17:11 | Atualizado 08/10/2022 17:42

O presidente Jair Bolsonaro (PL) processou o deputado André Janones (Avante) por uma postagem do parlamentar que menciona a "situação do miliciano", sem se referir a Bolsonaro. Neste sábado, 8, Janones voltou às redes sociais para comunicar o processo recebido e compartilhou a foto de uma página da ação.

Em agosto deste ano, Janones disse que se o "miliciano" o processasse, acabaria dando mais atenção ao congressista. "Olha a situação do miliciano: e me processar, me dá mais palco e holofotes. Se não me processar, eu continuo deitando e rolando na cara do vagabundo! É o famoso ''se correr o bicho pega, se ficar o bicho come'', publicou.

Neste sábado, o congressista escreveu: "Bolsonaro acaba de me processar por esse tuíte onde eu falo do ''miliciano''! Detalhe: eu não citei o nome de ninguém", enfatizou. Na imagem do processo divulgada junto com a postagem, aparece a mensagem publicada pelo congressista na ocasião. A ação diz que Janones acredita na impunidade das falas e critica a "lamentável postura por parte de um parlamentar".

Janones é apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi um dos deputados mais votados de 2022, principalmente por seu desempenho nas redes. Já Bolsonaro, que diversas vezes usa o guarda-chuva da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar para justificar suas atitudes, decidiu processá-lo.