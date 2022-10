Fernanda Montenegro declarou apoio a Lula: "Em nome da democracia". - Estevam Avellar/Globo/

Publicado 08/10/2022 14:28 | Atualizado 08/10/2022 14:43

Fernanda Montenegro vem sendo severamente criticada nos comentários em suas redes sociais por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), após utilizar suas redes sociais para declarar o seu voto em Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.



Imortalizada pela Academia Brasileira de Letras (ABL) por sua trajetória, a artista de 92 anos dividiu a internet: de um lado, seus seguidores a aplaudiram, enalteceram e comentaram: "Como sempre uma mulher à frente do seu tempo. O Brasil se faz dos que são corajosos e dos que jamais fogem à 'luta'. E essa luta, é de tempos tão sombrios dos quais cada um de nós estamos vivenciando. Parabéns minha dama por sua coragem".



Entretanto, do outro lado, Fernanda também vem recebendo severas críticas. Um seguidor chegou a afirmar que sente "nojo e repulsa" de Fernanda Montenegro, outro alegou que está decepcionado e que vai deixar de seguir a atriz. Em certo momento, um seguidor a questionou: "Você quer mais educação? Como? Se Lula vai legalizar a maconha e vai colocar nas escolas banheiros unissex. Me desculpe, gosto muito da senhora mas o LULA? Não!", comentou.

Através do Instagram a artista publicou, na última sexta (7) um áudio explicando seus motivos para votar no petista. “Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde, e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes. Em nome da democracia, para presidente, Lula”, declarou.



Montenegro chegou a ser acusada de só apoiar o ex-presidente por causa da Lei Rouanet, pensando em "seu próprio bolso". "Vocês 'artistas' só pensam no próprio umbigo! Tá na cara que querem a volta do Lula, porque nessa época a vaca era beeeem gorda", declarou um internauta e outro complementou: "e em nome do seu bolso cheio de dinheiro PÚBLICO, desviado com a criação de leis 'culturais' para os artistas já consolidados e o menor se lascando. Bando de urubus".



Na sexta, a única atriz brasileira indicada ao Oscar chegou a ser "morta" no Twitter. Um perfil publicou uma foto da artista em preto e branco com a mensagem “Descanse em paz”. Foi o suficiente para que o nome dela figurasse entre os assuntos mais comentados na rede social. Após a repercussão, a criadora do conteúdo voltou atrás e explicou que era apenas uma brincadeira.