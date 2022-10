Recém empossado, Jari Oliveira assumiu lugar de Renan Ferreirinha, do PSD, que deixou a Alerj - Thiago Lontra / Alerj

Recém empossado, Jari Oliveira assumiu lugar de Renan Ferreirinha, do PSD, que deixou a AlerjThiago Lontra / Alerj

Publicado 08/10/2022 14:38 | Atualizado 08/10/2022 14:38

Rio - O deputado Jari Simão de Oliveira Junior (PSB) reassumiu seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na manhã da última quinta-feira (6), após ser empossado na Mesa Diretora da Casa. O parlamentar entrou no lugar de Renan Ferreirinha (PSD), que deixou a Alerj para voltar a ocupar o cargo de secretário de Educação do município.



Segundo suplente do Partido Socialista Brasileiro, Jari vinha exercendo seu terceiro mandato como vereador na Câmara Municipal de Volta Redonda, no Sul Fluminense, durante o período de dezembro de 2021 a abril deste ano, quando herdou a vaga do ex-deputado Rubens Bomtempo (PSB), que abdicou do cargo para assumir como prefeito de Petrópolis.



De acordo com Jari, que também assegurou sua permanência como deputado estadual durante a próxima legislatura, após ser eleito com 27.288 votos no pleito deste ano, o retorno à Alerj representa um momento de satisfação. “Estou muito satisfeito em poder voltar e contribuir para que o Rio de Janeiro atenda à expectativa da população”, contou o parlamentar.



Autor de um projeto para ouvir a população local e identificar suas demandas, Jari contou que atuará para ampliar o diálogo com os cariocas e atender as necessidades da capital. “Queremos expandir ainda mais a participação popular, que é uma das principais marcas do meu mandato. Além disso, vamos criar políticas públicas pautadas na educação, na saúde e na questão do meio ambiente”, destacou o deputado empossado.



Formado em Direito pelo Centro Universitário de Barra Mansa, Jari, de 49 anos, trabalhou no Detran e na Prefeitura Municipal de Volta Redonda antes de se tornar vereador da cidade do Sul Fluminense. Durante três mandatos na Câmara do município, o parlamentar presidiu as Comissões de Saúde, Educação e Assistência Social, além de ter sido relator da Comissão de Obras.

*Estagiário, sob supervisão de Tábata Uchoa.