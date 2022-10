Pesquisa aponta ainda liderança de Lula para vencer a presidência - Foto: Montagem AFP / Pedro Ivo - Agência O Dia

Publicado 08/10/2022 16:03

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva , é visto pela maioria como o mais bem preparado para lutar por minorias, enquanto Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, é visto como mais bem preparado para combater o crime, aponta a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (8).



Lula seria o mais pronto dos candidatos para lutar por mulheres, homossexuais, negros e pessoas com deficiência para 56% dos entrevistados, ante 37% de Bolsonaro.



Na sexta-feira (7), o Datafolha mostrou o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022, com 49% das intenções de voto. O atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), marca 44% das intenções.

O petista é visto como melhor governante para as minorias até mesmo entre os 44% que votam em Bolsonaro.



Já para combater o crime, o cenário se inverte. Bolsonaro é visto como o mais preparado para lidar com o tema por 52% dos entrevistados (acima de sua intenção de voto), e Lula, por 41% (abaixo de sua intenção de voto).



Em outros temas, o eleitor também vê Lula como mais bem preparado, como defesa dos direitos trabalhistas (55% a 40%) e do meio ambiente (51% a 42%).

Bolsonaro lidera em temas como a manutenção do Auxílio Brasil (48% o indicam como mais preparado, contra 43% que apontam Lula), defesa dos valores da família tradicional (51% a 43%) e combate à corrupção (48% a 41%).

Quanto ao combate à inflação e defesa da democracia, há empate técnico entre os candidatos, em ambos os casos, 48% para Lula, 45% para Bolsonaro.



Realizada de quarta-feira (5) a sexta (7), a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O instituto ouviu 2.884 eleitores em 179 municípios, num levantamento contratado pela Folha e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02012/2022.