O ex-presidente atacou a propostas do governo bolsonarista relacionadas ao orçamento - Reprodução/Band

Publicado 08/10/2022 15:52

Neste sábado (8), durante a propaganda eleitoral gratuita na televisão , o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez acenos ao eleitorado do Nordeste — em comemoração ao Dia do Nordestino — enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) atacou a propostas do governo bolsonarista relacionadas ao orçamento, que prevê cortes na educação e na saúde do país para 2023.

Durante seu tempo na TV, o chefe do Executivo falou sobre o Dia do Nordestino e destacou ações que seu governo realizou na região — como a transposição do Rio São Francisco . Na propaganda, Bolsonaro pediu para que os eleitores "virassem" os votos até o dia da eleição, que acontece no dia 30 de outubro.

"Vocês me deram mais votos agora nesse último dia 2 de outubro do que em todo o primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica, de um povo amigo, alegre e acolhedor. E eu tenho certeza que vocês dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno", afirmou o presidente.

Além dos acenos e do apelo de Bolsonaro aos nordestinos, o mandatário também aproveitou a propaganda para criticar os mandatos do PT no Nordeste. De acordo com o presidente, a transposição do Rio São Francisco não foi finalizada pelos governos de Lula e Dilma Rousseff por conta da corrupção.



Do outro lado, Lula começou seu programa falando sobre o orçamento enviado pelo atual governo ao Congresso. De acordo com a campanha, apesar de Bolsonaro afirmar que no ano que vem a situação econômica irá melhorar, seu projeto de orçamento prevê cortes na Farmácia Popular, da merenda escolar, e a redução do Auxílio Brasil para R$ 405.



"O segundo turno é uma oportunidade extraordinária para você comparar dois projetos para o país e escolher tem mais condições de cuidar do Brasil. Enquanto o atual presidente cortou dinheiro do SUS durante a pandemia, vocês sabem que nós não vamos deixar faltar dinheiro para saúde", afirmou.

Durante a propaganda, a campanha do petista também ironizou as ameaças dos apoiadores de Bolsonaro sobre um eventual governo do PT.