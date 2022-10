Estudante afirma estar sofrendo ataques de colegas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) - Beatriz Perez/ Agência O DIA

Estudante afirma estar sofrendo ataques de colegas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio)Beatriz Perez/ Agência O DIA

Publicado 09/10/2022 14:11 | Atualizado 09/10/2022 14:56

Uma universitária de 20 anos postou um vídeo no último sábado, 8, em suas redes sociais em que afirma estar sofrendo ataques de colegas da UniRio por ser de direita e eleitora do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Após a publicação do vídeo, a estudante de história recebeu inúmeros comentários de solidariedade.

No vídeo, a jovem mostra tweets em que supostamente sofre ameaças de seus colegas e é xingada. " Os seus dias estão contados" comentou um internauta. Outro, chamou a estudante de "incompetente, rasa e limitada" e pediu para que ela saísse da UniRio parar "cortar gastos". A estudante chegou a ser questionada com que "cara" aparecia na aula de América 3.

"Eu estou aqui para mostrar para vocês que a universidade vai ter sim estudante de direita. Não vou me colocar na espiral do silêncio, não vou me intimidar. Ser cancelada por vocês, para mim é um privilégio, mostra que meu trabalho está dando certo e que não tenho nada a ver com vocês", declarou.

Após a publicação, as redes sociais da jovem foram dominadas por comentários de apoio, parabenizando e prestando solidariedade. "Que maravilha ouvir jovens da sua idade se expressando de forma tão patriótica. Não recue, não tenha medo! A esquerda é doente, ser de esquerda se traduz em psicopatia! Parabéns! Você me representa!", comentou um seguidor.

A universitária utiliza suas redes sociais para mostrar seu apoio ao atual presidente e conversar com seus seguidores sobre suas ideologias de direita e afirma ser "anti mimimi".

A nossa reportagem tentou entrar em contato com a UniRio, mas até o momento não obtivemos resposta.