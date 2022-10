Se reeleito, candidato afirmou que pretende garantir um milhão de casas populares e baratear o ovo - Reprodução/Youtube



Publicado 09/10/2022 17:31

O presidente Jair Bolsonaro manifestou neste domingo, 9, que pretende manter todos os ministros do governo, caso seja reeleito no segundo turno das eleições. A pergunta foi especificamente sobre a continuidade na pasta da Economia, do ministro Paulo Guedes. "No que depender de mim, todos ficam", disse o presidente em declaração ao podcast 'Pilhado'.

A afirmação foi dita pelo presidente dias após fugir de pergunta na última quinta-feira, 6. Bolsonaro também anunciou que pretende manter o Auxílio Brasil, de R$ 600, e ampliar o programa habitacional do governo.

"Com a economia indo bem, posso garantir um milhão de casas populares a partir do ano que vem, posso garantir produtos mais baratos, como o ovo", assegurou. Sobre o chamado orçamento secreto, o presidente também indicou que o manterá, devido à dificuldade de extinguir as emendas do relator. O esquema recebe esse nome devido à falta de transparência na destinação dos recursos.

"Tu acha que o parlamento vai acabar com isso?", indagou Bolsonaro. Ele voltou a afirmar que vetou a proposta e tentou se desvencilhar da prática, que surgiu em 2020. O candidato a reeleição, no entanto, não vetou a existência da verba, e sim a ampliação proposta pelo Congresso Nacional, que tentou superar o valor proposto no Orçamento, de R$ 30 bilhões.

"Eu não tenho nada a ver com isso. Quando o dinheiro sai daqui e entra no Estado, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas do Estado, não é o Tribunal de Contas da União", alegou. Bolsonaro também criticou a estratégia do seu adversário no pleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de só anunciar os prováveis ministros depois de vencer as eleições.

Na ocasião, o chefe de Estado ainda acusou Lula de ter a intenção de taxar transações financeiras instantâneas do Pix. Ele aproveitou a longa duração do podcast para elogiar os ministros, começando por Marcelo Sampaio, da Infraestrutura e seguindo com o ex-secretário da Pesca Jorge Seif (PL), eleito senador por Santa Catarina. "Os pescadores são apaixonados por ele", disse.