A pesquisa mostrou que o maior motivo para os faltantes não comparecerem às eleições envolvia questões de saúde - Imagem Internet

Publicado 09/10/2022 17:22

A pesquisa Datafolha apurou que desinteresse pelas eleições de 2022 causou 15% das ausências no primeiro turno. A indiferença, segundo o levantamento, pode ter ocorrido pelos candidatos ou pelo sistema eleitoral.



Ainda, a pesquisa mostrou que o maior motivo para os faltantes não comparecerem às eleições envolvia questões de saúde, o que corresponde a 22% das abstenções .



Outros motivos de ausência:



Questões ligadas à saúde – 22%;

Desinteresse pelas eleições – 15%;



Estar fora da cidade – 15%;



Trabalho – 12%;

Ausência de documentos – 11%;



Distância do local de votação – 8%.



Sobre o levantamento, o Datafolha informou que os dados foram obtidos de forma espontânea, ou seja, não foi apresentado uma lista previamente aos entrevistados.



A pesquisa foi realizada de quarta-feira (5) a sexta (7) e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O instituto ouviu 2.884 eleitores em 179 municípios, num levantamento contratado pela Folha e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02012/2022.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 32.770.982 de pessoas se abstiveram de votar no 1º turno, somando aproximadamente 21% do total de eleitores. O número é a maior abstenção das últimas seis eleições gerais.

Apesar disso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou que houve redução no número de brancos e nulos. Os dados publicados mostraram que houve registro de 4,20% de votos em branco e nulos. Em 2018, o índice foi 8,8%.



A última pesquisa Datafolha para presidente demonstrou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera no segundo turno, com 53% dos votos válidos, enquanto o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) tem 47%.