Arthur Lira se manifestou contrário à proposta de aumentar o número de vagas no STF - Divulgação

Arthur Lira se manifestou contrário à proposta de aumentar o número de vagas no STFDivulgação

Publicado 11/10/2022 14:27

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), fez duras críticas à proposta de aumentar para 16 o número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal (STF) e chamou a medida de “cortina de fumaça”. A proposta é uma das ideias do presidente Jair Bolsonaro (PL), caso seja reeleito.



A fala contradiz Bolsonaro, um dos principais financiadores de Lira na Câmara dos Deputados. Para o parlamentar, a proposta não faz sentido e está sendo colocada em pauta para “não discutir o Brasil”.

Lira evitou entrar em detalhes, mas insinuou que a proposta seria barrada na Câmara dos Deputados. O líder do governo, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), pretende enviar uma Emenda Constitucional após o segundo turno das eleições ao plenário.

Nesta semana, Bolsonaro confirmou que recebeu a sugestão de aumentar o número de ministros na Suprema Corte. O presidente afirmou que a medida serve para evitar o “ativismo judicial” no STF, em referência as decisões do ministro Alexandre de Moraes.