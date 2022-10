No primeiro turno, o Tribunal de Contas também fez uma auditoria em mais de quatro mil urnas eletrônicas nas principais capitais do país. - Reprodução

Publicado 11/10/2022 15:59

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, acatou o pedido feito pelo subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, junto ao TCU para que o Ministério da Defesa envie cópia do relatório feito sobre os testes realizados por militares durante o primeiro turno das eleições. O prazo regimental para atendimento ao pedido é de 15 dias.

O despacho foi assinado no domingo (9) e divulgado na última segunda (10). No requerimento, o subprocurador-geral pediu, "com a urgência que o caso requer". Segundo Lucas Furtado, as informações são essenciais "para a completude do trabalho de auditoria deste Tribunal, e é imprescindível o acompanhamento da atuação de agentes chaves que de alguma forma participem do processo eleitoral". E declarou ao fim do documento: "Acrescento que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXIII, admite o sigilo em raras hipóteses, uma delas quando a informação seja imprescindível à segurança do Estado, e, neste caso, é a segurança do Estado que sairá fortalecida com a divulgação de tais informações".

O Tribunal destaca que o acompanhamento da atuação de órgãos que participem do processo eleitoral é necessário para a qualidade do trabalho de auditoria do TCU. No primeiro turno, o Tribunal de Contas também fez uma auditoria em mais de quatro mil urnas eletrônicas nas principais capitais do país. Em 5 de outubro o órgão divulgou que a "auditoria rápida" feita pelos técnicos não encontrou qualquer divergência nos dados oficiais publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A correspondência, segundo o TCU, foi de 100%.

A nossa reportagem tentou entrar em contato com o Ministério da Defesa, mas até o momento não obtivemos resposta.