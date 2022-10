Os bolsonaristas mais radicais possuem certa resistência em relação a Tarcísio porque o ex-ministro integrou o governo Dilma Rousseff (PT) - Reprodução / Youtube

Os bolsonaristas mais radicais possuem certa resistência em relação a Tarcísio porque o ex-ministro integrou o governo Dilma Rousseff (PT)Reprodução / Youtube

Publicado 11/10/2022 17:06

O presidente Jair Bolsonaro (PL) está muito satisfeito com o desempenho de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na campanha feita em São Paulo. O candidato ao governo paulista era o ministro mais elogiado pelo chefe do executivo federal e agora é também visto como o representante do bolsonarismo mais promissor. Para interlocutores, o mandatário tem dito que trabalhará para que o ex-chefe da Infraestrutura seja seu herdeiro político.



Segundo apurou o Portal iG, o atual governante brasileiro quer deixar um legado e pretende ter um sucessor. Na avaliação dele, T arcísio transmite uma imagem de técnico e gestor , além de saber se comunicar. O objetivo é que o ex-ministro se torne governador de São Paulo e, automaticamente, seja responsável por sucedê-lo na disputa presidencial.



O plano traçado pelo presidente é o seguinte: se for reeleito , ajudará Tarcísio a fazer um bom governo no estado paulista. Ele sabe que o governador de São Paulo vira um pré-candidato à Presidência.

“Alckmin, Serra, Maluf, Doria e Mário Covas são alguns exemplos de governadores de São Paulo que disputaram à Presidência. Por ser o maior estado, a imprensa sempre fica de olho e isso dá projeção para quem governa. Bolsonaro sabe disso e ele confia no Tarcísio”, explica um interlocutor do presidente da República.



Caso o mandatário perca a disputa, ele se colocará como principal opositor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e buscará voltar ao poder em 2026. Desta forma, apoiará Tarcísio para buscar a reeleição em São Paulo com o compromisso de transformá-lo em candidato à Presidência em 2030, independente do resultado da eleição que ocorrerá daqui quatro anos.



“O plano é esse, mas todos em volta nem levam muito a sério. A vida política é muito movimentada. Com o Lula no poder, quem garante que não haverá boicote contra o Tarcísio? Quem garante que ele não fique próximo do ex-presidente. O cenário vive se movendo”, opina um coordenador da campanha de Bolsonaro.

Bolsonaro terá que resolver uma disputa interna, caso queira lançar Tarcísio. Romeu Zema (Novo) resolveu apoiar o presidente da República no segundo turno e tem feito campanha em Minas Gerais contra Lula. Ele se colocou como um sucessor do atual governante brasileiro.



Um grupo de aliados do chefe de executivo federal prometeu defender o nome do governador de Minas como sucessor do atual presidente. Os bolsonaristas mais radicais possuem certa resistência em relação a Tarcísio porque o ex-ministro integrou o governo Dilma Rousseff (PT).