Post usa dados publicados erroneamente para sugerir fraude no 1º turnoArte/Comprova

Publicado 11/10/2022 16:31

Brasil - É enganosa a insinuação de fraude envolvendo a contagem de votos na capital de Alagoas, Maceió, apontada em vídeo postado no Twitter. A suposta artimanha "denunciada" pelo autor do conteúdo buscaria prejudicar o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Para expor dados da eleição naquela capital, o vídeo mostra informações publicadas pelo sistema do jornal O Globo, que apresentou erros - o que já foi identificado pelo veículo. A totalização de votos é feita oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cujo sistema manteve a integridade durante todo o processo eleitoral realizado no dia 2 de outubro.*

No vídeo aqui verificado, o autor filma a tela de um celular com dados da votação para presidente em Maceió, capital de Alagoas. O vídeo mostra a página do Mapa de Votação do jornal O Globo, informação confirmada pela identidade visual e pelo endereço “infograficos.oglobo.globo.com” na tela do aparelho. Além disso, O Globo publicou nota informando que seu sistema de divulgação de dados da votação do primeiro turno apresentou erro que corresponde ao conteúdo apresentado no vídeo.Os dados do TSE mostram que, em Alagoas, Lula recebeu 974.156 votos, o que representa 56,5%. Já Bolsonaro teve 621.515 votos, 36,05%. Em Maceió, Bolsonaro recebeu o maior percentual de votos, 49,59%, ante 40,43% do petista No vídeo, o autor pesquisa no site de O Globo os percentuais de votos dos candidatos à Presidência em cada uma das zonas eleitorais de Maceió. O Comprova confrontou as informações mostradas na publicação com os dados divulgados pelo TSE e constatou que os percentuais das zonas estão corretos, com Bolsonaro à frente de Lula em todos os casos (apesar disso, o nome de Lula aparece primeiro no sistema do tribunal porque ele ficou à frente no resultado geral, considerando todo o estado de Alagoas):Lula: 39,13% (34.346 votos)Bolsonaro: 50,45% (44.285 votos)Lula: 39,92% (51.420 votos)Bolsonaro: 49,74% (64.064 votos)Lula: 41,57% (38.308 votos)Bolsonaro: 48,95% (45.114 votos)Lula: 41,01% (30.249 votos)Bolsonaro: 49,11% (36.226 votos)Lula: 40,75% (41.391 votos)Bolsonaro: 49,58% (50.364 votos)No entanto, por causa do erro no sistema de O Globo, quando o autor do vídeo pesquisa no site do jornal pelo resultado geral da votação em Maceió (na opção “todas as zonas eleitorais”), o portal apresenta Lula à frente. Isso ocorre, segundo O Globo, porque o sistema puxa o resultado do estado de Alagoas (Lula com 56,5% e Bolsonaro com 36,05%). De fato, os percentuais apresentados de forma errada no sistema, como se fossem de Maceió, correspondem ao resultado que os presidenciáveis tiveram no estado.A inconsistência no sistema de O Globo não tem relação com a apuração e divulgação oficial dos dados, feitas pelo TSE, ou seja, o problema não é indício de fraude, como sugere o autor do vídeo. O tribunal divulgou corretamente o resultado da eleição em Maceió, conforme mostra a captura de tela abaixo: