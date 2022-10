Nikolas Ferreira foi o deputado mais votado em Minas Gerais - Facebook/Reprodução

Nikolas Ferreira foi o deputado mais votado em Minas GeraisFacebook/Reprodução

Publicado 11/10/2022 15:33

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a remoção do vídeo do deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) , em que ele associa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao fechamento de igrejas, assassinato, uso de drogas, censura e aborto.



A decisão, assinada na última segunda-feira, 10, foi tomada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE. Ele justificou que os vídeos ligam Lula a práticas ilícitas, imorais e que ofende a honra e imagem do petista.

“É forçoso reconhecer que o vídeo divulgado foi produzido para ofender a honra e a imagem de candidato ao cargo de presidente da República, cujo objetivo consistiu na disseminação de discurso manifestamente inverídico e odioso que pretende induzir o usuário da rede social a vincular o candidato como defensor político das práticas ilícitas e imorais acima mencionadas”, disse o magistrado.

Na gravação, Ferreira diz:



“Quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Quando matarem alguém que você ama, fica frio e faz o L. Quando receber o contracheque com desconto de contribuição sindical, fica tranquilo e ó, faz o L. Quando você não puder mais expressar sua opinião nas redes sociais, fica de boa e faz o L. Quando seu país for novamente saqueado para patrocinar ditaduras genocidas, faz o L. Quando seu salário não for mais suficiente para alimentar seus filhos, olhe para eles passando fome e faz o L. Quando as igrejas forem fechadas, padres forem perseguidos e proibirem de professar a sua própria fé, faz o L. Quando tiver descontente com seu presidente for para rua para protestar e ser preso, engole o choro e faz o L. Quando um bandido invadir a sua casa, ameaçar sua família e você não puder se defender, tenha calma, pegue um livro leia um poema para ele e faz o L. Quando assassinatos de inocentes no ventre materno acontecerem debaixo dos seus olhos diariamente, faz o L. Quando sua vida estiver totalmente destruída e você finalmente perceber que foi enganado pelo Lula, nada mais poderá ser feito, então faz o L”.



O sinal de L é um símbolo da campanha eleitoral do ex-presidente.

A decisão determina ainda que os perfis de Nikolas, dos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também excluam o vídeo que compartilharam em seus perfis nas redes sociais, como o Twitter, Instagram, TikTok e Facebook.



Vereador de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PL) foi o candidato a deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais nestas eleições de 2022 . Ele foi eleito com mais de 1,4 milhão de votos. Guilherme Boulos (PSOL) foi o segundo deputado federal mais votado do país, com mais de 996 mil votos.