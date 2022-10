Vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), declarou apoio à candidatura de Lula (PT) - Divulgação / Redes Sociais

Vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), declarou apoio à candidatura de Lula (PT)Divulgação / Redes Sociais

Paulo Brant (PSDB) foi na contramão da decisão do governador reeleito de Minas Gerais e declarou apoio à candidatura de Lula (PT) na disputa do 2º turno para a Presidência da República. O vice de Zema (PSDB) divulgou nesta terça-feira (11) em seu perfil do Instagram um texto explicando os motivos em apoiar o petista. Na legenda, Brant escreveu: “Em um momento crítico para o futuro do país considero fundamental se posicionar. No texto acima exponho minha opção de voto nas eleições presidenciais e as razões que me fizeram tomar essa posição.”



Afirmando que a situação do Brasil é “grave”, o vice-governador mineiro disse que os dois candidatos não são de sua “preferência” e declarou que no 1º turno votou em Simone Tebet (MDB). Em seguida, Brant explicou que a escolha é a mesma que outros correligionários.



Indo de encontro à máxima de Maquiavel, Paulo Brant termina o texto dizendo que “os fins não justificam os meios” e completa: “A manutenção das instituições democráticas é o que importa neste momento. Só a democracia pode nos resgatar a esperança de construir uma verdadeira nação, próspera, solidária, justa e pacífica. Viva a democracia! Sempre.”

"Como escolher?"



A partir da pergunta o vice-governador de Minas Gerais explicitou uma breve análise entre o atual presidente e Lula: “a candidatura Bolsonaro, a despeito de representar uma parcela expressiva da sociedade brasileira no que tange a diversas pautas conservadoras, legítimas e democráticas, foi capturada por uma extrema direita radical, que ameaça de fato nossa democracia. A candidatura de Lula nos evoca lembranças negativas dos governos petistas, mas pela diversidade de seu arco de alianças, possui em minha avaliação melhores condições de resguardar o nosso sistema democrático”, declarou.



Alguns seguidores criticaram a postura do tucano. Em um dos comentários, um seguidor escreveu: “Regulação das mídias digitais e imprensa não abala a democracia? Não entendi você defendendo a democracia e passando pano pra isso.” Outro seguidor comentou: “Tá explicado o porquê de Zema ter te colocado de escanteio durante o governo.”



O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, disputou as eleições deste ano ao lado de Marcus Pestana (PSDB), mas perdeu para o atual governador Zema, que já reeleito declarou apoio a Bolsonaro (PL) no 2º turno. Brant deixou o partido Novo em 2020 e filiou-se ao PSDB em 2021.