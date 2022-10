O senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) - Ed Alves/Cb/D.a Press

O senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) Ed Alves/Cb/D.a Press

Publicado 12/10/2022 11:37

Com alguns dias para o primeiro debate do segundo turno das eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador e filho do presidente, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que "todo mundo está cansado de briga" e que acredita em uma virada de votos. O pronunciamento vai de encontro com as constantes tensões entre poderes, muitas vezes ditas pelo próprio presidente contra o Supremo Tribunal Federal (STF), em especial ao ministro Alexandre de Moraes.

"Aquela paz e harmonia que todos esperam é verdade. Está todo mundo cansado de briga", disse Flávio em entrevista ao jornal 'O Globo'.



O senador também disse que Bolsonaro é genuíno e que agora pede perdão pelo seu jeito. O presidente é criticado por adversários políticos e aliados pelas suas constantes explosões. Apesar de ter um público que aprove este lado "genuíno" das declarações, embora as pesquisas de rejeição mostrem uma maioria contrária. No entanto, é impossível não citar os mais de 50 milhões de votos do presidente, que viu uma diferença de pouco mais de 6 milhões para Lula.



"O presidente é genuíno. Então quando ele explode e dá uma declaração infeliz, que pode magoar alguma pessoa ou gerar um sentimento ruim, é o que ele está fazendo agora: pedindo perdão por isso", disse Flávio.