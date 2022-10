Marília Arraes e João Campos selaram a paz e se reaproximaram após dois anos - Yacy Ribeiro/JC Imagem/Redes Sociais

Marília Arraes e João Campos selaram a paz e se reaproximaram após dois anosYacy Ribeiro/JC Imagem/Redes Sociais

Publicado 14/10/2022 16:47

Nesta sexta-feira (14), a candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) recebeu apoio público do primo e prefeito de Recife João Campos (PSB) no segundo turno . Os dois romperam em 2020, mas fizeram as pazes após uma articulação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

O PSB se posicionou neste segundo turno a favor de Marília contra Raquel Lyra (PSDB), apesar de não ter feito nenhuma menção ao nome dela. Até a manhã desta sexta, a presença de João Campos no comício de Arraes, na capital pernambucana, não era uma certeza.



Em 2020, Marília concorreu ao cargo de prefeita do Recife quando ainda era filiada ao Partido dos Trabalhadores. Ela concorreu contra João Campos e a campanha ficou marcada por ataques e ofensas de ambos os lados. A confusão foi tão grande que teve novos desdobramentos neste ano.

Neste ano, Marília tentou se lançar como candidata ao governo de Pernambuco pelo PT, mas sua candidatura foi barrada para que a sigla apoiasse Danilo Cabral (PSB). Arraes então decidiu deixar a legenda e se filiar ao Solidariedade, mas garantindo apoiar Lula nas eleições 2022 para presidente.



A reaproximação de Marília e João Campos

Danilo Cabral ficou em quarto lugar no primeiro turno de Pernambuco e o PSB decidiu apoiar Marília. O ex-presidente Lula e o PT também resolveram seguir no mesmo palanque que Arraes.



Lula pediu que auxiliares ajudassem na articulação para que João Campos se reaproximasse da candidata do Solidariedade ao governo do estado. O deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB ) foi quem teve papel fundamental para a aliança entre os primos.

Em entrevista coletiva nesta sexta, ao lado de Lula e João Campos, Marília agradeceu o apoio do prefeito de Recife e do senador Humberto Costa (PT).



“Eu gostaria de fazer um agradecimento público ao prefeito João Campos que, tão jovem, teve esse discernimento a favor da democracia, a favor de um governo progressista aqui em Pernambuco e que nos ajudou a fazer essa unidade. Ele, o senador Humberto Costa, passando por todas as divergências que pudessem acontecer e que hoje são muito menores do que está em risco no nosso estado e no nosso país”, declarou a candidata.