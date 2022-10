Bandeira do Brasil instalada no Palácio do Planalto - Reprodução/Twitter

Bandeira do Brasil instalada no Palácio do PlanaltoReprodução/Twitter

Publicado 14/10/2022 21:51

A pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL) , uma grande bandeira do Brasil foi estendida na fachada do Palácio do Planalto na noite desta sexta-feira (14). O palácio é a sede do governo federal. A bandeira está voltada para a Praça dos Três Poderes, cobrindo parte das colunas da sede do Poder Executivo. O prédio e tombado como patrimônio histórico e não pode sofrer intervenções sem autorização prévia.

Durante uma transmissão realizada nesta sexta-feira nas redes sociais junto com apoiadoras, o presidente havia afirmado que o item seria colocado no Palácio da Alvorada. Contudo, ele foi instalado no Planalto.

"Hoje pedi para aquele bandeirão que existe, mandei pegar um usado, enorme, mandei botar um no Alvorada, que é minha casa. Acho que ninguém vai ter coragem de falar 'retira daí, senão vou te dar uma multa de não sei quanto por dia'. É a nossa bandeira do Brasil. A questão da censura é devagar. Certas coisas não se perdem de uma hora para a outra, você perde com o tempo", ressaltou Bolsonaro.