Bolsonaro se reuniu com prefeitos mineiros - Evaristo Sá/AFP

Bolsonaro se reuniu com prefeitos mineirosEvaristo Sá/AFP

Publicado 14/10/2022 17:11

Durante reunião com prefeitos de Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que pretende recriar o Ministério da Indústria e Comércio. Ao lado de Romeu Zema (Novo), governador reeleito, e do seu candidato a vice, o general Walter Braga Netto, o presidente declarou que escolheria um mineiro para ocupar o cargo.



Durante o discurso, o chefe do Executivo também se comprometeu a criar a secretaria especial dos municípios.



Sobre o segundo turno das eleições, Bilsonaro, que voltou a atacar as pesquisas, usou-as para mostrar sua competitividade. "Apesar de não acreditar em pesquisas, as pesquisas são empate técnico", disse o chefe do Executivo, que recebeu palmas e aplausos da plateia de prefeitos.



Bolsonaro participou nesta sexta-feira, 14, de um encontro com prefeitos filiados à Associação Mineira de Municípios (AMM), entidade que reúne 786 municípios.

* Com informações de Estadão Conteúdo