Lula e Bolsonaro participam de debate na BandReprodução / Band

Publicado 17/10/2022 11:50 | Atualizado 17/10/2022 12:01

O debate entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro realizado neste domingo (16) pelo pool formado pela Band, Folha de São Paulo, portal Uol e TV Cultura causou grande repercussão na internet. O tema ficou entre os trending topics no Twitter e suscitou opiniões diversas entre os internautas. Através da hashtag DebatenaBand diversos aspectos foram abordados desde a postura dos candidatos, o posicionamento sobre os mais diversos assuntos debatidos, as informações polêmicas divulgadas e opiniões sobre quem saiu vitorioso do encontro.



A discussão sobre quem ganhou o confronto mobilizou muitas discussões com opiniões bastante acaloradas. Alguns acham que Lula levou a melhor, argumentando que Bolsonaro "travou'' quando Lula falou dos sigilos decretados em informações públicas durante o governo Bolsonaro. “Ficou longos segundos em silêncio”, afirmou uma das usuárias do Twitter. Para outros, as condições do debate garantiram vitória de Bolsonaro: “Resumo de todos os debates fora da TV Globo: sem Bonner mediando, fica impossível para Lula vencer algum confronto. Lula sofreu igual a um condenado”, avalia outra postagem no Twitter.



Os enfrentamentos entre os candidatos também deram o que falar. No formato do debate os candidatos tinham liberdade de se movimentar pelo palco e podiam interagir um com o outro com um banco de tempo de quinze minutos a ser utilizado livremente para fazer suas colocações. Em sua conta oficial no twitter, Bolsonaro ironizou o fato de Lula ter-se afastado do púlpito quando questionado sobre a situação de países latino-americanos. “Entendo o Lula tentar fugir. A verdade incomoda, mas precisa ser dita! Quem é amigo do crime e de ditadores socialistas é inimigo do povo”, escreveu. Já Lula respondeu afirmando que Bolsonaro entra em contradições por conta das fake news que divulga : “O meu adversário teve 36 fake news retiradas pelo Supremo Tribunal. A mentira faz parte da vida dele. Levanta de madrugada para fazer live pra contar mentira. Eu já participei de outras campanhas e o nível era outro. A gente debatia o futuro do país”, publicou o ex-presidente.



Reação dos dois Lados



Outro tema comentado nos twitters que apoiam Lula foi a pandemia. Ali apareceram críticas à gestão de Bolsonaro no período e acusações sobre o considerado descaso do governo diante da crise: “A sua negligência fez com que mais de 600 mil pessoas morressem enquanto mais da metade podia ser salva. O senhor não cuidou, debochou, riu e desacreditou a vacina”, postou o perfil da Mídia Ninja.

Outra questão abordada foi a prostituição infantil e a exploração sexual, caso da deputada federal e presidente do PT Gleise Hoffman “Mentira, mentira mentira. Isso é Jair Bolsonaro. Como não tem feitos e propostas para o povo brasileiro, mente e ataca. Devia dizer como vai enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes e o sigilo decretado sobre os diversos problemas ligados ao Palácio do Planalto. Lula falou dos seus feitos, da vida do povo e porque quer ser novamente presidente”, disse. A também deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) comentou o fato de que o atual presidente ficou em silêncio ao ser questionado por Lula sobre o sigilo. “Primeiro, o silêncio provocado pelo choque diante da verdade e depois ele próprio pede que Lula fique aqui. Vai ficar! Com faixa presidencial e tudo!”



Taliria Petrone (PSOL), deputada federal eleita pelo Rio de Janeiro com 198.548 votos, creditou a vitória a Lula a um conjunto de fatores: “Lula venceu mais um debate! Falou do Bolsolão, da corrupção com vacina, da negligência na pandemia. Lula foi o único que apresentou propostas concretas pra mudar o Brasil.”



Os seguidores de Bolsonaro exploraram o fato de Lula ter dito que seu governo construiu uma ponte que liga Minas ao Mato Grosso, já que os dois estados não fazem divisa. Para eles, este seria um exemplo de que o ex-presidente distorce a comparação entre os dois governos e cria fatos falsos para tentar influenciar os eleitores. “O cachaceiro não conhece nem o país que quer governar? Acho que Lula está andando muito com o Danones”, ironizou a deputada federal Carla Zambelli.

Quem também afirmou que Bolsonaro ganhou o debate, citando inúmeros argumentos, foi o deputado federal pelo Rio de Janeiro e ex-atleta olímpico Luiz Lima: "Bolsonaro foi tão bem que usou o próprio Alexandre de Moraes pra provar que o Lula é mentiroso. Além disso, fez o larápio assumir a corrupção, assumir que é amigo do Ortega, que não tem ministro da economia, que vai controlar a imprensa, que vai fazer uma nova constituição”, disse ele.

Bia Kicis, ex-procuradora estadual pelo Distrito Federal e deputada eleita pelo PL, argumentou sobre as melhorias promovidas por Bolsonaro no campo da educação, como o aumento do salário dos professores, e ironizou o fato de que Lula, em sua fala sugeriu mutirões nos quais os mesmos terão que trabalhar nos fins de semana sem citar remunerações extras para os mesmos. “O Presidente Jair Bolsonaro aumenta o salário, Lula quer que os professores trabalhem sábado e domingo. Tá interessante”, comentou.

Terceiro deputado mais votado do estado de São Paulo com 741 mil votos, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, postou um trecho do debate no qual argumenta que o Auxílio Emergencial supera em muito os valores pagos pela Bolsa Família. No recorte, Bolsonaro diz: “ O Auxílio Emergencial é de 600 reais. E o senhor que fala tanto de pobre, vou deixar bem claro. Durante o ano de 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão deste presidente mas por decisão de muitos governadores do seu partido, e eles iam morrer de fome. E só de Auxílio Emergencial em 2020 nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família”. Eduardo finaliza sua postagem com o comentário: “A verdade na cara do pai dos pobres. Sensacional. Vamos vencer”.