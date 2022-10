Lula reconheceu que administrou mal o tempo no terceiro bloco do debate - Reprodução / Band

Publicado 17/10/2022 11:08

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) avaliou que o candidato do PT errou ao cair na provocação do presidente Jair Bolsonaro (PL), no debate da Band, na noite deste domingo, 16. O entendimento é que o ex-presidente foi bem melhor do que o adversário nos dois primeiros blocos e poderia ter fechado o debate em vantagem se não tivesse cedido às provocações do atual presidente.

Foi no terceiro bloco que Lula gastou o seu tempo e deixou Bolsonaro com a possibilidade de falar sozinho por mais de cinco minutos. A presidente do PT e coordenadora-geral da campanha, Gleisi Hoffmann, minimizou o episódio, apesar de Lula ter reconhecido que administrou mal o tempo.



"Ele (Lula) mesmo disse: administrei mal o tempo. Agora, o Bolsonaro falar muito tempo sozinho não acho que seja muito positivo para ele"'.



Gleisi explicou ainda que Lula não se estendeu no caso do vídeo em que Bolsonaro diz ter ido à casa de adolescentes venezuelanas depois de que “pintou um clima” para não desrespeitar a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

"Nós tivemos uma decisão judicial. Por isso que ele não falou. Acho que ele deu um recado, estava lá com o broche da causa", afirmou a presidente do PT.