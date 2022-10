Lula segue na liderança da corrida presidencial - Reprodução/Facebook

Publicado 17/10/2022 18:32 | Atualizado 17/10/2022 18:57

A pesquisa Ipec encomendada pela TV Globo e divulgada nesta segunda-feira (17) mostra que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022 , com 50% das intenções de voto. Jair Bolsonaro (PL) marcou 43%. Levando em consideração apenas os votos válidos, o petista tem 54%, e o candidato à reeleição soma 46%.



Essa foi a primeira pesquisa divulgada após o primeiro debate promovido entre os presidenciáveis no segundo turno. Evento foi marcado por embates sobre pandemia e corrupção. Os votos válidos somam 54% para o ex-presidente e 46% para o atual chefe do Executivo.

Na terceira sondagem publicada após o primeiro turno, brancos e nulos representam 5%, e 2% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.



O instituto entrevistou 3.008 pessoas em 184 municípios entre sábado, 15, e segunda-feira, 17. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02707/2022.