Lula e Bolsonaro protagonizaram uma disputa também no Twitter durante o debate na Band - Reprodução/Facebook

Lula e Bolsonaro protagonizaram uma disputa também no Twitter durante o debate na BandReprodução/Facebook

Publicado 17/10/2022 17:14

O petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi mencionado 19,6% mais no Twitter que o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) durante o primeiro debate do segundo turno, transmitido pela Band na noite de domingo, 16, revela levantamento feito pela Vox Radar. De acordo com os dados da empresa especializada na análise e monitoramento das redes, Lula somou 360.734 menções na rede social entre 20h e 23h59 de domingo contra 301.671 citações do atual chefe do Executivo.



O pico de postagens citando os presidenciáveis no Twitter ocorreu entre 21h e 22h, quando Lula foi mencionado em cerca de 2,5 mil postagens por minuto e o atual mandatário em aproximadamente 2 mil publicações por minuto. O levantamento não distingue menções positivas ou negativas.



Já em relação aos compartilhamentos dos conteúdos com citações aos presidenciáveis, Bolsonaro liderou o número de menções com cerca de 1,5 milhão de posts o citando compartilhados no Twitter ante 1,2 milhão de Lula. O pico de compartilhamentos também se deu entre 21h e 22h, quando Bolsonaro obteve 9,185 mil compartilhamentos por minuto de postagens com menções a seu nome contra 7,528 mil compartilhamentos por minuto relacionados a Lula.



Somados postagens e compartilhamentos, Bolsonaro também apareceu à frente de Lula nas interações, com 1,8 milhão de menções contra 1,5 milhão. Das 20h às 23h59 de ontem, o atual presidente foi citado 7,289 mil vezes por minuto contra 6,485 por minuto de Lula, considerando todas as interações. Juntos, os presidenciáveis geraram 3,3 milhões de publicações e compartilhamentos.

*Com informações de Estadão Conteúdo