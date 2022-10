Secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, - Reprodução

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos,Reprodução

Publicado 17/10/2022 16:45

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 17, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos, afirmou que é prematuro dizer que o tiroteio em Paraisópolis que interrompeu a campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) se tratou de um atentado contra o candidato. "É prematuro dizer isso (se tratar de um atentado) com os dados que temos", disse Campos a jornalistas.

De acordo com ele, o episódio ainda vai passar por uma investigação e as câmeras instaladas nos uniformes dos policiais serão usadas no processo. Um suspeito morreu durante o tiroteio.

O general também disse que as investigações da Polícia Civil não devem ser influenciadas pela manifestação dos candidatos nas redes sociais. Em sua conta do Twitter, Tarcísio disse que ele e sua equipe foram "atacados por criminosos".

Na manhã desta segunda, um tiroteio interrompeu a visita de Tarcísio à comunidade. O candidato e membros de imprensa que acompanhavam a agenda de campanha chegaram a ficar abaixados em uma sala no local para se proteger.

O candidato, jornalistas e apoiadores se esconderam em um prédio na comunidade. A PM informou que um suspeito foi baleado.

Tarcísio deixou o local acompanhado de seguranças e escoltado por uma van blindada. Segundo o secretário, os tiros foram disparados a cerca de 100 metros do local onde o candidato estava. "Foi um ruído com a Polícia Militar", disse ele.