Xuxa celebra posicionamento político de Ivete Sangalo - Reprodução / Instagram

Xuxa celebra posicionamento político de Ivete SangaloReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2022 13:59

Rio - Xuxa Meneghel usou as redes sociais, no último domingo, para comemorar o posicionamento político da amiga, Ivete Sangalo, durante um show realizado em Salvador, na Bahia. No Instagram, a loira admitiu sentir-se aliviada ao saber que a cantora declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

fotogaleria

Nos stories, a Rainha dos Baixinhos publicou um vídeo em que Ivete aparece interagindo com a plateia e pede para que o público fizesse o L, em referência a Lula, que enfrentará Jair Bolsonaro no próximo dia 30. "Amiga, que bom que você também é contra esse 'pintou um clima', e a favor de que esse clima é 'um crime'.", escreveu.

No post, Xuxa citou uma fala do presidente Bolsonaro, que em uma entrevista afirmou que "pintou um clima" entre ele e menores de 14 e 15 anos, durante uma visita a refugiados venezuelanos. A fala do chefe do Executivo repercutiu negativamente nas redes sociais, gerando acusações de pedofilia.