Moro ficou ao lado de Bolsonaro nos intervalosReprodução/ Band

Publicado 17/10/2022 13:57 | Atualizado 17/10/2022 14:30

Sérgio Moro, eleito senador pelo estado do Paraná nas últimas eleições, esteve na comitiva que acompanhou Jair Bolsonaro ontem no debate na Band na condição de conselheiro do presidente. O ex-juiz federal da Lava Jato e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro compôs o seleto grupo de escolhidos com acesso direto ao candidato no início e nos intervalos do debate. Moro desempenhou o papel de instruir o candidato à reeleição principalmente no tema relativo à corrupção, postando-se ao lado dos integrantes do núcleo duro da candidatura Bolsonaro, como Carlos Bolsonaro, os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações).

Após romper com o governo em 2020, alegando que o presidente interferia na Polícia Federal, Moro se reaproximou do mesmo durante as últimas eleições. Ao final do primeiro turno, declarou: “Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro.”

Os temas da Lava Jato e do petrolão estiveram no centro do debate, especialmente no terceiro bloco, quando os candidatos ficaram frente a frente administrando um banco de tempo de 15 minutos. Bolsonaro acusou Lula de fazer parte do “maior esquema de corrupção da história da humanidade, que desviou ao menos 30 bilhões de reais da Petrobras”. Em sua defesa, o ex-presidente disse que a corrupção só foi descoberta pela autonomia que seu governo deu aos órgãos de investigação e que todos os culpados já foram punidos.

Ao final do debate, Moro permaneceu ao lado do presidente durante a rápida entrevista coletiva concedida por Bolsonaro. Quando questionado se pretende integrar o governo em caso de reeleição do aliado, negou: "Não; meu plano é representar a população paranaense no Senado. Não tenho intenção de integrar o Poder Executivo, não fui convidado para isso nem me convidei. Vou atuar no Senado como senador”, garantiu.