Bolsonaro disse que segurança de Tarcísio precisa ser reforçada - Evaristo Sá/AFP

Bolsonaro disse que segurança de Tarcísio precisa ser reforçadaEvaristo Sá/AFP

Publicado 17/10/2022 13:47 | Atualizado 17/10/2022 14:26

O presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou se antecipar sobre a motivação do tiroteio em Paraisópolis e fez um breve comentário sobre o caso que interrompeu a agenda de Tarcísio de Freitas, seu candidato ao governo do estado de São Paulo. Para Bolsonaro, o caso ainda é preliminar, mas ressaltou a necessidade de aumento na segurança de Tarcísio.



"Tudo é preliminar ainda, não quero me antecipar", afirmou. "O evento de hoje, sendo ou não contra ele, é um sinal de que ele deve se preocupar ainda mais com sua segurança", concluiu.

Tarcísio de Freitas participava de um evento de inauguração do primeiro polo universitário da comunidade quando uma troca de tiros entre criminosos e policiais interrompeu a agenda do candidato ao Palácio dos Bandeirantes. O ex-ministro declarou em suas redes sociais que a equipe de campanha foi atacada, informação não confirmada pela Polícia Militar.

O candidato, profissionais de imprensa e apoiadores se esconderam em um prédio na comunidade. A PM informou que um suspeito foi baleado.

Em nota, a corporação ainda disse que o prédio em que o candidato estava não foi alvo dos criminosos e que o tiroteio teria acontecido no interior da comunidade.



Após o caso, Tarcísio de Freitas e sua equipe deixaram Paraisópolis rumo ao interior do estado.



O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmou que o candidato já havia deixado a região quando o tiroteio começou. "Não teve maiores ferimentos, nem problemas com outras pessoas. É mais um evento desagradável", declarou.



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), informou que determinou uma investigação imediata sobre o caso. A Polícia Civil deve se pronunciar sobre a abertura do inquérito na tarde desta segunda-feira.