Jair Bolsonaro (PL) vai comparecer a evento em São Gonçalo nesta terça-feira - JL ROSA / AFP

Publicado 17/10/2022 16:25 | Atualizado 17/10/2022 16:47

Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) participa nesta terça-feira, 18, de um ato de campanha em São Gonçalo — terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. O evento acontecerá na Avenida Maricá 2.130, em Alcântara, às 11h, e contará com a presença do governador Cláudio Castro. O prefeito Capitão Nelson (PL) foi o único gestor municipal a receber apoio aberto do presidente nas eleições de 2018.

Outras lideranças políticas confirmaram presença, tais como Douglas Ruas (PL), filho do prefeito de São Gonçalo e segundo deputado estadual mais votado no Estado, e o deputado federal, Altineu Côrtes (PL). No primeiro turno, Bolsonaro recebeu 50,09% dos votos para presidência no município, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve 42,40%.

Nestas eleições, São Gonçalo tem sido palco de confrontos entre bolsonaristas e lulistas. Em setembro, pessoas que trabalhavam na distribuição de panfletos para o candidato a deputado federal Dimas Gadelha (PT) foram agredidos por um grupo de seguidores do Partido Liberal (PT). Na ocasião, uma mulher grávida foi empurrada e atingida por um caminhão.

Em outro incidente, também em setembro, apoiadores do Lula e de Bolsonaro brigaram na porta do Clube Tamoio, no bairro Zé Garoto. Na ocasião, o candidato pelo Partido dos Trabalhadores participaria de um encontro com eleitores evangélicos do município. A confusão começou quando um homem passou com um carro adesibvado com a imagem de Lula preso e com propaganda da campanha do deputado federal Carlos Jordy (PL) e de Douglas Ruas.

Bolsonaro em Duque de Caxias

Esta será a segunda vez em menos de uma semana que o presidente participa de eventos de campanha no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, 14, o Bolsonaro compareceu a um ato em Duque de Caxias. Durante o comício, Bolsonaro e aliados políticos se assustaram. quando o palco em que estavam balançou.

No momento de instabilidade do palanque, as pessoas que dividiam o espaço se agarraram umas às outras. Na hora, Bolsonaro cumprimentava o senador Romário (PL-RJ). Depois que a estrutura se estabilizou, o comício continuou normalmente.