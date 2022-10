Tarcísio de Freitas tinha dito que sofreu um ataque na comunidade de Paraisópolis - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/10/2022 17:01 | Atualizado 17/10/2022 17:32



Na manhã desta segunda-feira (17), o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve a visita em Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista, interrompida após um tiroteio na comunidade. Segundo os policiais militares da região, os tiros não tinham o candidato como alvo.

De acordo com o setor de inteligência da corporação atuantes em Paraisópolis, há duas suspeitas sobre o início do tiroteio, o que ainda está sendo checado pela Segurança Pública de São Paulo (SSP).

A hipótese mais provável, segundo os militares, é de que houve um aumento de policiais no local nesta manhã e os criminosos perceberam a presença de mais agentes na comunidade, começando uma troca de tiros.

O secretário de Segurança Pública paulista, o general João Camilo Pires de Campos, afirmou, durante coletiva, que é prematuro dizer que o tiroteio se tratou de um atentado contra o candidato.

"É prematuro dizer isso [se tratar de um atentado] com os dados que temos", disse Campos a jornalistas.

Segundo com ele, o episódio ainda vai passar por uma investigação e as câmeras instaladas nos uniformes dos policiais serão usadas no processo. Um suspeito morreu durante o tiroteio.

Contudo, de acordo com os dados do general da SSP, a motivação teria ocorrido "na dinâmica de um ruído com (o fato de) a polícia estar presente (para fazer a segurança de Tarcísio)".

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ronaldo Miguel Vieira, afirmou que o tiroteio foi iniciado por criminosos que estariam incomodados com o policiamento no local.

"Os efeitos colaterais (troca de tiros) foram provocados pelos marginais que investiram contra a polícia. Eram motos, com oito indivíduos, dois deles portando com armas longas, que tiveram resposta da polícia", afirmou Vieira.

Segundo o coronel, não houve disparos contra o prédio em que o candidato e sua esquipe se protegeram, mas sim contra uma van escolar próxima ao imóvel.

Tarcísio e membros de imprensa que acompanhavam a agenda de campanha chegaram a ficar abaixados em uma sala de um prédio para se proteger. A PM informou que um suspeito, Felipe Silva de Lima, de 28 anos e com antecedentes criminais, foi baleado e veio a óbito.

Tarcísio de Freitas deixou o local acompanhado de seguranças e escoltado por uma van blindada.