Lula em entrevista ao podcast Flow, nesta terça-feira, 18Reprodução/Youtube

Publicado 19/10/2022 09:54 | Atualizado 19/10/2022 09:55

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, em entrevista ao podcast Flow, nesta terça-feira (18), sobre o debate presidencial. Ele disse que é difícil debater com o adversário Jair Bolsonaro (PL) por ele ser um "mentiroso compulsivo". O petista também afirmou que considera que o atual presidente tem "um comportamento de pedófilo".



O candidato conversava com o apresentador Igor Coelho sobre o formato do embate para o segundo turno das eleições quando afirmou: "O problema de debater com o Bozo (Jair Bolsonaro) é que ele é um mentiroso compulsivo. É um negócio impressionante", disse o petista.



Logo em seguida, Coelho questiona se o ex-presidente considera que Bolsonaro seja um pedófilo, se referindo a polêmica com as adolescentes venezuelanas contada pelo chefe do Executivo na última sexta-feira (14).



"Ele se comporta como se fosse (pedófilo). O tratamento que ele dá as mulheres [...] Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentiras, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentiras. O comportamento dele agora, no caso das meninas da Venezuela, é um comportamento de um pedófilo, e ele percebeu isso, por isso ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível".



Nesta terça-feira, 18, Jair Bolsonaro postou um vídeo pedindo desculpas às venezuelanas menores de idade mencionadas por ele no podcast do canal Paparazzo Rubro-Negro, na sexta (14). Durante o bate-papo, o candidato à reeleição falou que “ pintou um clima ” ao andar de moto em São Sebastião, no Distrito Federal, e insinuou que meninas eram garotas de programa.



Primeiro turno

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504 votos), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345 votos). O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.



O segundo turno ocorrerá no dia 30 de outubro. Os eleitores irão votar para o cargo de governador (nos estados em que haverá segundo turno) e para o cargo de presidente da República.