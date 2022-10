Lula e Bolsonaro se enfrentam nas urnas no próximo dia 30 - Reprodução/AFP/PR

Publicado 19/10/2022 07:32 | Atualizado 19/10/2022 07:36

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 52% das intenções de votos válidos no segundo turno da disputa pela Presidência, contra 48% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dados são da pesquisa PoderData, realizada de 16 a 18 de outubro e divulgada nesta quarta-feira, 19. Os candidatos se enfrentam nas urnas no próximo dia 30.



As taxas consideram os votos válidos, ou seja, os que escolhem algum candidato, excluindo-se brancos e nulos. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar os resultados na noite do domingo eleitoral, em 30 de outubro.



Nas rodadas realizadas em 3 a 5 de outubro e de 9 a 11 de outubro, os dois candidatos registravam as mesmas taxas de agora.



Considerando o conjunto total dos eleitores, o petista tem 48% das intenções de voto, e o atual chefe do Executivo, 44%. Pretendem votar em branco ou nulo 5% dos eleitores, e 3% indicaram não saber.

O ex-presidente lidera no Nordeste com 65% dos votos válidos, em relação aos 35% de Bolsonaro. Já o presidente tem 55% dos votos válidos contra 45% de Lula entre os eleitores do Sul.



Nas outras 3 regiões, Bolsonaro fica à frente, mas dentro da margem de erro:

Sudeste- Bolsonaro 52% X 48% Lula (margem: 2,2 p.p.)

Centro-Oeste – Bolsonaro 54% X 46% Lula (margem: 5,3 p.p.)

Norte – Bolsonaro 51% X 49% Lula (margem: 5,1 p.p.)

Metodologia

A pesquisa ouviu 5 mil pessoas. A margem de erro do levantamento é de 1,5 ponto percentual, para cima ou para baixo.



O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-08917/2022.