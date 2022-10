Decisão foi publicada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 19/10/2022 14:38

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou nesta quarta-feira, 19, a suspensão de postagens feitas por bolsonaristas que ligam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. Ao todo, 11 publicações serão excluídas temporariamente.

A decisão foi publicada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino e aponta que a associação de Lula com o ditador latino-americano destoa da realidade. Sanseverino acolheu um pedido do PT, que alegou que o uso das publicações dizendo que o petista é favorável às “atrocidades” cometidas na Nicarágua tem objetivo de prejudicar a imagem do ex-presidente.

“As publicações transmitem de forma intencional e maliciosa mensagem de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva é aliado político do ditador da Nicarágua Daniel Ortega e, por consequência, apoia e consente com os ilícitos por ele praticados, como a perseguição de cristãos e a tortura”, afirma Sanseverino.

“Em análise superficial, típica dos provimentos cautelares (provisórios), observo que as publicações impugnadas transmitem, de fato, informação evidentemente inverídica e prejudicial à honra e à imagem do candidato ao cargo de presidente da República nas eleições 2022”, concluiu o ministro do TSE.

Publicações de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida estão na lista de suspensão do TSE. Sanseverino ressaltou que a decisão ainda cabe recurso e deve ser analisada pelo plenário da corte eleitoral.