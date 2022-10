Michelle Bolsonaro chorou ao falar da filha nesta quarta-feira (19) - EVARISTO SA / AFP

Publicado 19/10/2022 17:36 | Atualizado 19/10/2022 17:46

Rio - A primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (19), durante evento em São Paulo, que sua filha mais nova, Laura Bolsonaro, de 12 anos, foi xingada na escola após comentário feito pela jornalista Barbara Gância no último domingo (16).

Após a polêmica fala de Bolsonaro sobre "pintar um clima" com crianças venezuelanas que encontrou em Goiás, Barbara fez uma postagem se referindo à filha mais nova do presidente e causou revolta entre apoiadores de Jair. "Para bolsonarista imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma put*", disse, na publicação.

No palco, Michelle chorou ao revelar que nesta terça (18), no dia do aniversário de Laura, uma colega da escola questionou para a menina se ela era "a p*ta". A primeira-dama afirmou que "sempre tem uns amiguinhos que replicam o que escutam em casa".

O evento contou com várias lideranças religiosas, sendo a maioria evangélica, e políticos bolsonaristas, incluindo o candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).