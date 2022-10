Esposa do chefe do Executivo tem andando pelo país com a caravana 'Mulheres com Bolsonaro' - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/10/2022 08:35 | Atualizado 20/10/2022 08:41

A primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira, 19, que a reunião de líderes evangélicos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi algo "inadmissível" e classificou o petista como "o homem que foi o câncer para a nossa nação". A fala de Michelle foi durante um evento na Associação dos Oficiais da Polícia Militar (AOPM), no bairro do Tremembé, zona Norte de São Paulo.

"É inadmissível cristãos se reunirem com o homem que foi o câncer para a nossa nação. Ele é um mentiroso que promete picanha sem ter cumprido nada em suas gestões, e que está com sede de vingança", disse a esposa do atual presidente.

Horas antes, a primeira-dama se encontrou com lideranças cristãs, mulheres e apoiadores. Michelle tem andando pelo país com a sua caravana 'Mulheres com Bolsonaro'. Além de São Paulo, ela já passou pelo Nordeste e pretende seguir para outras regiões do Brasil nas próximas semanas.

Participaram do ato Damares Alves (Republicanos-DF), Marcos Pontes (PL-SP), o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).