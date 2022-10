Fernanda Montenegro declara apoio a Lula: ’Pela democracia’ - Estevam Avellar/Globo/

Publicado 20/10/2022 09:52 | Atualizado 20/10/2022 09:57

Rio - A atriz Fernanda Montenegro, de 93 anos, voltou a declarar seu voto no candidato Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Lula concorre com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição. A veterana postou no Instagram, nesta quarta-feira, um vídeo em que afirma que a "vitória de Lula é a vitória da nossa liberdade".

"Pela democracia, meu voto é Lula. Ao fascismo já orgânico em nosso país, a vitória de Lula, nesta eleição, é a vitória da nossa liberdade. Lula é um democrata visceral. Esta é, já comprovada, a sua mais importante dimensão de homem público. Então, pelo Brasil, pela democracia, meu voto é Lula", disse a atriz no vídeo.

No início de outubro, Fernanda Montenegro já havia declarado voto em Lula . Na ocasião, ela justificou a escolha afirmando ter esperança em um Brasil "com educação, saúde e defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes. Em nome da democracia, para presidente, Lula", disse.

O segundo turno das eleições presidenciais acontecerá no dia 30 de outubro.