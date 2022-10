Encontro entre as primeiras damas Michelle Bolsonaro e Analine Castro - Divulgação

Publicado 20/10/2022 14:03 | Atualizado 20/10/2022 17:48

No mesmo dia em que o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda de campanha no Rio de Janeiro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro participa do ‘Mulheres com Bolsonaro, uma série de eventos em prol da reeleição de Jair Bolsonaro (PL) que ocorre durante esta quinta-feira (20) também na Região Metropolitana.



Com a presença da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e agora senadora pelo DF, Damares Alves (Republicanos), e do governador reeleito Cláudio Castro (PL), o primeiro encontro de Michelle ocorreu durante a manhã no Expomag, antigo Centro de Convenções Sul América, localizado na Cidade Nova, Região Central da capital.



Com um pronunciamento semelhante ao que Bolsonaro costuma fazer, a primeira-dama criticou o PT e pediu votos ao marido nesta reta final de campanha, dizendo que o pleito é, na realidade, o que chamou de uma ‘guerra espiritual’: “Não estamos falando só de política, mas sim de ideologia. É uma luta do bem contra o mal”, disse.



Durante o evento, Castro fez uma breve fala sobre sua vitória no primeiro turno e pediu mais votos para o presidente da República: “Não adianta mentir. Todos nós sabemos que as coisas não estão boas, mas peço que a gente dê mais uma chance ao presidente”, disse.



"Comigo no Congresso, se eles querem que eu prove o que eu disse, eles podem ficar tranquilos", prometeu.

Moradora de Saquarema, Rosalva Maria Passos da Silva, de 59 anos, declarou que em 2018 votou no atual presidente. Ela disse não crer nas pesquisas e acredita que “as pessoas vão abrir os olhos, vão ver que não é aquilo que eles [a esquerda] estão falando na mídia, que o presidente Bolsonaro sempre esteve na frente como na eleição passada”.



A assistente social Ioná Santos, de 50 anos, disse que Bolsonaro “agora é o melhor para o nosso país” e que Lula está na frente nas pesquisas porque “as pessoas precisam ser mais esclarecidas e ver as propostas de governo de um e de outro”. Ela acredita que o cenário até o fim da campanha será diferente, pois “vamos nos unir por um país melhor”, completou.



Além de Cláudio Castro e Damares Alves, também compareceram ao evento as deputadas federal Clarissa Garotinho (União Brasil), Rosângela Gomes (Republicanos), Soraya Santos (PL), também presidente do PL Mulher, e Silvia Waiãpi (PL). O encontro ‘Mulheres com Bolsonaro’ contou, ainda, com a presença de celebridades do mundo gospel e, antes de começar, vários louvores tocaram no alto falante.



Cumprindo a agenda, mais tarde Michelle Bolsonaro estará no Calçadão de Nova Iguaçu, às 16h, e no culto da Igreja Adventista, na Penha, às 19h.