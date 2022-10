Lula disse que o PT disputa o voto dos indecisos - Reprodução/Youtube

Publicado 20/10/2022 14:18

A nova pesquisa Datafolha acendeu o sinal vermelho na equipe do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar de não perder votos, a cúpula petista acredita que o crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL) tem ocorrido por erros da campanha da sigla no segundo turno das eleições 2022 .

Segundo apurou o Portal iG, os petistas levaram a discussão para as pautas de costumes e o custo tem sido alto. Coordenadores da campanha acreditam que a discussão tem favorecido Bolsonaro. As histórias da maçonaria, do “pintou o clima” e a confusão em Aparecida não surtiram efeitos e ainda alimentaram os bolsonaristas.



“Colocamos o Bolsonaro numa posição de coitadismo. Ele dialogar melhor com o caos, com a confusão. No início, conseguimos neutralizá-los para que a onda de fake news não se instalasse neste segundo turno. Porém, faltando 10 dias para a eleição, precisamos mudar os rumos”, explica um dos coordenadores.



O PT percebeu que Lula perdeu eleitor em quem recebe o Auxílio Brasil. O recuo foi de cinco pontos, enquanto Bolsonaro cresceu quatro. A campanha voltará a focar na economia e apresentar maiores detalhes dos planos que o partido tem para o país caso tenha um quinto mandato.



“Quando falamos de economia, não há como o outro lado combater. O estelionato eleitoral está ficando claro para o brasileiro. A gasolina voltou a subir, a luz sofrerá reajuste e o PIB teve índice negativo em setembro. O brasileiro não é burro e saberá que Lula é a melhor opção”, relata.



Lula quer diminuir abstenção

O ex-presidente usará as redes sociais e a propaganda da TV para pedir que seus eleitores não deixem de votar. Na avaliação do PT, se o índice de abstenção for baixo, não há chance de Lula ser derrotado por Bolsonaro. “Nós não vamos perder eleitor. Então a tendência é vencer”, comenta.



A aposta da cúpula é ter 62 milhões de votos no segundo turno. Porém, para chegar neste patamar, a campanha de Lula tem dito que não pode mais errar e precisa fugir das pautas de costumes. “Agora é falar de economia e projetos”.