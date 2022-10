João Doria, ex-governador de São Paulo, deixou o PSDB nesta quarta-feira, 19 de outubro - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 20/10/2022 15:12 | Atualizado 20/10/2022 15:23

Nesta quarta-feira-feira (19), após o ex-governador de São Paulo João Doria anunciar no Twitter sua desfiliação do PSDB depois de 22 anos, o presidente do diretório de São Paulo, o deputado estadual Marco Vinholi, divulgou uma nota na mesma rede social agradecendo em nome do PSDB-SP a ‘belíssima trajetória’ de Doria no partido.



Marco Vinholi é deputado estadual e presidente do PSDB-SP Reprodução / Rede Social



Mara Gabrilli, vice de Simone Tebet na disputa presidencial, lamentou a saída de seu correligionário do PSDB: “O homem que brigou para trazer as vacinas e salvar a vida de milhões de brasileiros merece todo nosso respeito”, comentou a senadora em sua conta no Twitter.

Mara Gabrilli, vice de Simone Tebet na disputa presidencial, lamentou a saída de João Doria do PSDB Reprodução / Redes Sociais





Nomes fortes do PSDB, como Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidência na chapa de Lula (PT), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro José Serra não se posicionaram publicamente sobre o assunto em suas redes sociais.



Em seu Twitter, João Doria afirmou ter cumprido sua “missão de política partidária pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual”.



No início do ano, João Doria chegou a vencer as prévias para ser lançado pré-candidato à presidência pelo PSDB, mas, após resistência interna do próprio partido e de aliados, em maio ele desistiu da pré-candidatura e seu partido escolheu apoiar Simone Tebet (MDB) ao lado de Mara Gabrilli como vice para a corrida presidencial. Na época, o ex-governador de São Paulo chegou a afirmar que não mudaria de partido.